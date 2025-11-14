ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم أوكراني على منشآت طاقة روسية في ميناء نوفوروسيسك

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة نفذته أوكرانيا على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود.

وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.97% لتصل إلى 64.25 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.13% إلى 59.94 دولار للبرميل.

وأفادت سلطات إقليم كراسنودار الروسي عبر حساباتها على “تلغرام” بأن الهجوم أدى إلى أضرار بعدة أهداف في الميناء، بما في ذلك إحدى السفن المدنية التي تعرضت لحطام الطائرة المسيرة. وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة من أفراد طاقم السفينة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تسبب الهجوم بأضرار في مستودع نفط بمجمع “شيسخاريس” لشحن النفط في الميناء، ما أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقًا دون تسجيل إصابات.