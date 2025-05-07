ارتفاع أسعار النفط بفضل محادثات التجارة وتراجع الإنتاج الأمريكي

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ووسط مؤشرات على انخفاض الإنتاج الأمريكي.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل بنسبة 1.27% إلى 59.84 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.16% إلى 62.87 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط يوم الاثنين الماضي إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد قرار مجموعة “أوبك+” تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من حدوث فائض في المعروض. ويأتي ذلك في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مما أثار المخاوف بشأن الطلب.

وقال خبراء استراتيجيات السلع الأساسية في بنك “آي إن جي” اليوم إن “الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة والصين ستبدآن محادثات تجارية هذا الأسبوع دفعت خام “برنت” إلى الارتفاع، مما أدى إلى تمديد موجة ارتفاع أسعار النفط”.

وأضاف الخبراء: “رغم أن المفاوضات من شأنها أن تساعد في تحسين المعنويات في سوق النفط، فإننا سنحتاج إلى رؤية تقدم كبير في خفض التعريفات الجمركية لتحسين توقعات الطلب”.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث شهدت الأسواق عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب التي حققها المعدن النفيس في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو بنسبة 0.82% إلى 3394.90 دولار للأونصة. في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.37% لتسجل 3384.78 دولار للأونصة، وفقًا للتداولات.

وقال إيليا سبيفاك، مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في “تيستي لايف”، إن تراجع الذهب يأتي في سياق إقبال الأسواق على المخاطرة، حيث تشير المؤشرات إلى بداية مفاوضات تجارية جادة بين الولايات المتحدة والصين، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع المسؤول الاقتصادي الصيني الكبير هي ليفينج في سويسرا هذا الأسبوع لمناقشة الرسوم الجمركية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسومًا جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أثارت مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.

وتسعى الأنظار أيضًا إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، حيث يُتوقع أن يحافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية، في المقابل، يتوقع المتداولون خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من يوليو المقبل.

انخفاض أسعار الذهب وسط جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تعرض المعدن النفيس لضغوط من عمليات بيع لجني الأرباح بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو بنسبة 0.82% لتصل إلى 3394.90 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.37% إلى 3384.78 دولار للأونصة.

ويعزو إيليا سبيفاك، مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في “تيستي لايف”، تراجع أسعار الذهب إلى تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق، خاصة مع المؤشرات على بدء مفاوضات تجارية جادة بين الولايات المتحدة والصين.

يُذكر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير سيجتمعان مع المسؤول الاقتصادي الصيني هي ليفينج في سويسرا هذا الأسبوع لمناقشة الرسوم الجمركية المتبادلة.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أسهم في اندلاع حرب تجارية أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وتركز أنظار المستثمرين الآن على اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يظل الفيدرالي متمسكًا بأسعار الفائدة الحالية، مع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس اعتبارًا من يوليو المقبل.