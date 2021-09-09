ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.22% إلى 69.55 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.34% إلى 72.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

وذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 6.4 ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 3.7 ملايين برميل.

هذا وومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات.