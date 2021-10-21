ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وارتفع سعر مزيج “برنت” في العقود الآجلة بنسبة 0.2 في المئة إلى 85.99 دولار للبرميل، بعدما زاد 0.9 بالمئة في اليوم السابق، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.4 بالمئة إلى 83.79 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2021 إلى 426.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت “رويترز” آراءهم بزيادة 1.9 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 217.7 مليون برميل، أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2019.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.