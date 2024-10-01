الذهب الأسود والأصفر يسجل ارتفاعا جديدا

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ، ورغم مخاوف وفرة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.18% إلى 68.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.17% إلى 71.82 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب الأسود على الرغم من مخاوف الأسواق من حدوث وفرة في معروض الخام.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجلت أسعار النفط خسائر شهرية بنسبة 6.7% لخام “برنت” وبنسبة 6.15% للخام الأمريكي.

فضلاً عن ضعف الطلب الصيني على الذهب الأسود نتيجة الظروف غير المواتية التي تعوق تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم في مرحلة ما بعد الوباء.

لكن التوترات الجيوسياسية المستمرة منذ قرابة عام في الشرق الأوسط وفرت بعض الدعم لأسعار النفط مع امتداد الحرب إلى لبنان واليمن.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الإثنين إنها اشترت 6 ملايين برميل من النفط الخام تسليم مايو 2025 للاحتياطي الاستراتيجي.

وأوضحت أن الكمية المشتراة تضمنت مليوني برميل حصلت عليها من شركة “شل”، و3.5 مليون برميل من “إكسون موبيل”، ونصف مليون من “ماكواير كوموديز تريدنج”، بتكلفة إجمالية بلغت 411 مليون دولار.

وفي سياق متصل، صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، وانتظار الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.18% إلى 2664.20 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.37% إلى 2644.33 دولار للأونصة.

خلال شهر سبتمبر الماضي (2024) صعدت أسعار الأصفر الرنان بنسبة 5.7%، حيث كانت مطلع الشهر الماضي عند 2527.6 دولار للأونصة.

ويوم الخميس الماضي، بلغت أسعار الذهب مستوى تاريخيا، حيث تجاوزت مستوى 2700 دولارا للأونصة.