ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بعجز بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، على الرغم من قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية، وجاء الصعود مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع بالشرق الأوسط وتوقعات بسحب المخزونات في نهاية المطاف خلال موسم ذروة الطلب في الربع الثالث.

وبحلول الساعة 0406 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 85.41 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 81.26 دولار للبرميل.

وقال القيادي بفريق قطاع الطاقة في بنك “دي.بي.إس”، سوفرو ساركار، “يبدو أن السوق تتجاهل مخاوف الطلب في الوقت الحالي، متوقعة السحب من المخزونات في ذروة موسم الطلب خلال الربع الثالث. أرقام المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة اليوم ستتيح للسوق المزيد من المؤشرات”.

وذكرت مصادر مطلعة في السوق أن معهد البترول الأميركي، قال إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية الرسمية عن مخزونات النفط والوقود في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وقال رئيس استراتيجية السلع الأولية في “آي.إن.جي”، وارين باترسون، إنه على الرغم من الضغط على المدى القريب الناجم عن قوة الدولار وبيانات مخزونات النفط الخام الأميركية، فمن المرجح أن تجد السوق دعما من تخفيضات “أوبك بلس” المستمرة والطلب الموسمي القوي خلال الربع الثالث.

وأضاف: “يشير تقديرنا إلى أن السوق (العالمية) ستشهد عجزا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بسبب استمرار تخفيضات أوبك بلس والطلب الموسمي القوي الذي نشهده عادة في الربع الثالث”.

وقال ساركار من “دي.بي.إس” إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في ظل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان تدعم أيضا ارتفاع أسعار النفط.