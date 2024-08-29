ارتفاع أسعار النفط مع وسط مخاوف بشأن الإمدادات من ليبيا

مع استمرار توقف ليبيا عن إنتاج وتصدير الخام، وفي ظل مخاوف اضطراب الإمدادات، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بحلول الساعة 08:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.32% إلى 74.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.20% إلى 78.81 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس تراجعت أسعار النفط بنحو 1.5%، وانخفضت عقود الخام الأمريكي إلى 74.52 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام “برنت” إلى 78.65 دولار للبرميل.

وجاء التراجع في ظل بيانات أمريكية أظهرت انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع، وتراجعت المخزونات بمقدار 800 ألف برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاضها 2.7 مليون برميل.