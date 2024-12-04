توترات كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على أسعار النفط والذهب

حافظت أسعار النفط على مستوياتها، بعد أكبر تقدم في أكثر من أسبوعين، إذ أحرز “أوبك بلس” تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق لتأخير استعادة الإمدادات المتوقفة، والذهب يفقد المكاسب التي حققها الثلاثاء بسبب توترات كوريا الجنوبية السياسية.

وتم تداول خام “برنت” عند أقل من 74 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 2.5% يوم الثلاثاء، بينما اقترب خام “غرب تكساس” الوسيط من 70 دولاراً.

قال مندوبون إن تحالف “أوبك+” يقترب من التوصل إلى اتفاق لتأجيل خطة إعادة بعض الإنتاج إلى السوق لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها لعبت دوراً حاسماً في نقل النفط الإيراني.

بدورها، فقدت أسعار الذهب المكاسب التي حققتها يوم الثلاثاء نتيجة للاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية وفرنسا، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وتم تداول أسعار الذهب بالقرب من 2640 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفعت بنسبة تصل إلى 0.6% في الجلسة السابقة، قبل أن تفقد معظم مكاسبها مع الإغلاق.