ارتفاع أسعار النفط والأنظار متجهة نحو الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة المستثمرين لتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بموارد الخام ، و ترقب لبيانات المخزونات الأمريكية.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.76 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 77.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.41% عن سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 0.3% أو 22 سنتًا إلى 73.79 دولار للبرميل.

بعدما تراجعت الأسعار بأكثر من 4% في جلسة الثلاثاء، بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، مع تقارير تفيد بتجنب إسرائيل ضرب البنية التحتية النفطية لإيران.

وحدت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من توسيع المكاسب، إذ خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 20 ألف برميل يوميًا إلى 103.1 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة والصين.

وقال “بيب جون رونج” محلل السوق لدى “آي جي”، إن غياب تفاصيل بشأن تدابير تحفيزية جديدة من جانب الصين حدت من توسيع مكاسب النفط، وكان المستثمرون يأملون في الحصول على دفعة إضافية من بكين”، حسبما نقلت “رويترز”.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بعدما كشفت تقديرات معهد البترول ارتفاع مخزون الخام بنحو 10.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر.