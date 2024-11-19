ارتفاع أسعار النفط والذهب اليوم

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم، ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم، بعد تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس“.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.13% إلى 69.25 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.19% إلى 73.44 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويوم أمس أنهت أسعار النفط التداولات على ارتفاع، حيث زادت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.2% إلى 69.16 دولار للبرميل، كما صعدت عقود “برنت” بنسبة 3.2% أيضا إلى 73.30 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نحو 6 أيام.

كما ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أشار إلى احتمال ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 3000 دولار في نهاية العام القادم 2025.