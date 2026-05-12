ارتفاع أسعار النفط وسط توتر المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. الذهب يستقر

تصاعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالمخاوف من فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تصاعد التوترات حول مضيق هرمز وتهديدات باضطرابات في إمدادات الخام.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل ارتفاعًا بنسبة 1.60٪ لتصل إلى 99.64 دولارًا للبرميل.

في المقابل، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.25٪، مسجلة 105.51 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاع كلا الخامين بنحو 2.8٪ يوم الاثنين.

بدورها، شهدت أسعار الذهب استقراراً في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط، وتوقعات أسعار الفائدة، وصدور بيانات التضخم الأمريكية.

وجرى تداول العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل عند 4704.50 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الفورية عند 4690.33 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.97% عن الإغلاق السابق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”، مشيرًا إلى الخلافات حول عدة مطالب تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، واستئناف مبيعات النفط الإيراني، والتعويض عن أضرار الحرب.

بدورها أكدت طهران سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يزيد من القلق بشأن استقرار الإمدادات.

وحذر تيم ووترر، كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد”، في رسالة بالبريد الإلكتروني، من أن استمرار المفاوضات غير الحاسمة وتقييد التدفقات الفعلية عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى بقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.

وأضاف ووترر، أن أي تقدم نحو اتفاق سلام قد يؤدي إلى تصحيح حاد للأسعار يتراوح بين 8 و12 دولارًا، بينما أي تصعيد أو تهديدات جديدة بالحصار قد تدفع سعر برنت سريعًا إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل.

في سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية أمين الناصر، إلى أن الاضطرابات في صادرات النفط عبر مضيق هرمز قد تؤخر عودة السوق إلى وضعها الطبيعي حتى عام 2027، مع خسارة نحو 100 مليون برميل من النفط أسبوعيًا.