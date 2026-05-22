النفط يقفز بقوة.. «الخام» يتخطى 104 دولارات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، وسط تزايد شكوك المستثمرين بشأن فرص إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف المتعلقة باستقرار الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات التداول، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو إلى 98.12 دولارًا للبرميل، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.84% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم الشهر نفسه إلى 104.96 دولارات للبرميل، بزيادة بلغت 2.32%.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني وصفته بالمطلع أن المباحثات مع الولايات المتحدة لم تصل إلى اتفاق نهائي، رغم تضييق الفجوة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات شهدت “بعض الإشارات الإيجابية”، محذرًا في الوقت نفسه من أن فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز سيبقى أمرًا غير مقبول بالنسبة لواشنطن.

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الخميس على تراجع بنحو 2%، ليسجلا أدنى مستوى تسوية خلال نحو أسبوعين، قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مدفوعة بمخاوف السوق من استمرار التوترات الجيوسياسية.

وقال محلل السلع في شركة “راكوتين سكيوريتيز”، ساتورو يوشيدا، إن استمرار الغموض المحيط بمحادثات السلام يدعم صعود أسعار النفط، نتيجة توقعات استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط واحتمالات تعطل الإمدادات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأضاف يوشيدا أن خام غرب تكساس الوسيط مرشح للتداول ضمن نطاق يتراوح بين 90 و110 دولارات للبرميل خلال الأسبوع المقبل، وهو النطاق الذي تحركت ضمنه الأسعار منذ أواخر مارس.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام القادمة من منطقة الخليج، ما يجعل أي توتر سياسي أو أمني في محيطه عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.