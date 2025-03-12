بدعم من ضعف «الدولار».. أسعار «النفط» تحلّق و«الذهب» مستقرّ

شهدت أسعار النفط ارتفاعا، الأربعاء، “بدعم من ضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب”.

وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل، وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى”.

ووفق الوكالة، “هبطت أسعار الأسهم الأميركية مجددا أمس، مما أدى لاستمرار أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات”.

هذا “وهزت سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية الأسواق العالمية، فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها كما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما قوبل بفرض رسوم جمركية مضادة، وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية “إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميا”، كما كشفت أرقام معهد البترول الأميركي عن “ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس”.

إلى ذلك، “استقرت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث جرى تداول العقود الفورية عند 2920 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنحو طفيف بنسبة 0.12% إلى 2924.30 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.10% إلى 2918.85 دولار للأونصة”، بحسب التداولات.