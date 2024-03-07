ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلى 3%

ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 3% في شهر فبراير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة من الشهر السابق له، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية. ويمثل هذا تسارعا للنمو لأول مرة في 4 اشهر.

وقال مسؤولون إن التضخم انخفض في يناير إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، عندما سجل 2.4%، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى.

ارتفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس ثم إلى 3.7% و3.8% في الشهرين التاليين له قبل أن يتراجع إلى 3.3% في نوفمبر و3.2% في ديسمبر.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلك بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، قبل أن تصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024. وتوقعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية نمو الأسعار هذا العام بنسبة 2.6%.