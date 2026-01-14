ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مقتربة من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا متجاوزة 90 دولارا للأونصة، بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع وتعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 4615.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 4634.33 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 بالمئة لتسجل 4624 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء، ومع ذلك ظل دون توقعات المحللين التي كانت عند 0.3 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذه الأرقام، مجددا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، فيما يتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، دعا ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات، مؤكدا أن “المساعدة في طريقها”، وذلك وسط أكبر موجة احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات ملحوظة، إذ تجاوزت الفضة 90 دولارا للأونصة للمرة الأولى، بينما صعد البلاتين بنسبة 3.5 بالمئة إلى 2405.30 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر، وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1873 دولارا للأونصة.

هذا وشهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة بفعل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، وارتفعت المعادن النفيسة بشكل خاص خلال فترات التضخم أو توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوياته التاريخية في عام 2020 بفعل جائحة كورونا، فيما تشهد الفضة والبلاتين والبلاديوم طلبا متزايدا من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مما يعزز تأثير أي تحركات اقتصادية أو سياسية على أسعارها.