ارتفاع الذهب والنفط رغم تراجع الدولار.. المستثمرون يترقبون!

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم الأمريكي، للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 0.35% إلى 4257.90 دولار للأونصة، فيما سجلت العقود الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.47% لتصل إلى 4227.30 دولار للأونصة.

وأوضح رئيس قسم الأبحاث في “نيرمال بانج كوموديتيز”، كونال شاه، أن السوق تنتظر محفزات جديدة قد تأتي من قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مشيراً إلى أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تضغط أيضاً على أسعار المعدن النفيس.

وفي أسواق النفط، تراجعت الأسعار قليلاً اليوم لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير بنسبة 0.20% إلى 59.56 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام “برنت” لشهر فبراير بنسبة 0.11% إلى 63.19 دولار للبرميل.

وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل التوقعات بخفض الفائدة، مما يزيد التفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الطاقة.

وعلى صعيد العملات، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق “فوركس” انخفاضاً إلى ما دون 76 روبلاً لأول مرة منذ 12 مايو 2023، مسجلاً 75.7238 روبل بانخفاض 2.42% .

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاحتياطيات الدولية الروسية بمقدار 4.3 مليار دولار لتصل إلى 733.4 مليار دولار في 28 نوفمبر، مقارنة بـ729.1 مليار دولار في 21 نوفمبر، وفق بيانات البنك المركزي الروسي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول.

وتأتي تحركات الذهب والنفط والدولار في سياق حالة من الحذر لدى المستثمرين مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تعكس زيادة الاحتياطيات الروسية قوة الوضع المالي للبلاد واستقرار عملتها المحلية أمام الدولار.