ارتفاع القروض الائتمانية من المصارف التجارية بمعدل الربع خلال 2023

ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 24%، لتصل إلى 28.51 مليار دينار بنهاية العام 2023، مقابل 22.97 مليار دينار سجلتها في نهاية العام 2022.

وأوضحت بيانات النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للعام 2023، أن حصة القروض الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية بلغت 46.47% من إجمالي حجم الائتمان، ووصلت إلى 13.25 مليار دينار بنهاية العام الماضي بانخفاض طفيف “207 ملايين” عما سجلته في العام 2022.

وحازت السلف الاجتماعية على نسبة 44% من إجمالي حجم الائتمان، وقفزت بنسبة 81%، لتصل إلى 12.7 مليار دينار مقابل نحو 7 مليارات و15 مليون دينار العام الماضي، تلتها القروض العقارية التي قاربت نسبة 9% من إجمالي الائتمان، وسجلت 2.55 مليار دينار، مقابل 2.52 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة لإجمالي الودائع لدى المصارف التجارية ارتفاعها إلى 125.94 مليار دينار بنهاية العام 2023، بزيادة نسبتها 18.9% وبقيمة 23.89 مليار دينار، مقارنة بإجمالي الودائع البالغ 102.05 مليار دينار في العام 2022.

وتوزع إجمالي الودائع لدى المصارف بين ودائع حكومية بحوالي 11.7 مليار دينار، وودائع للقطاع العام بنحو 42.36 مليار دينار، في حين مثلت ودائع القطاع الخاص النسبة الأكبر 57% بارتفاعها خلال العام الماضي إلى 71.87 مليار دينار.