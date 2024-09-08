ارتفاع بدرجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الشمال الغربي وتسجل تراجع بداية من يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة”.

ففي “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “تكون “السماء قليلة السحب تتكاثر خاصة يوم الغد يتخللها سقوط أمطار متفرقة إلى جيدة مصحوبة بخلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (34-40)مْ مع رطوبة عالية نسبيا، وتسجل تراجع تدريجي من مساء الغد”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين(32-36)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها-غـات-غدامس الحمادة”، “تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق (غات وماجاورها وهون) خاصة يوم الثلاثاء تصحبها سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38–40)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، “السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (38–40)مْ”.