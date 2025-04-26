ارتفاع تاريخي جديد.. البيتكوين يتجاوز حاجز 95 ألف دولار

واصلت عملة البيتكوين صعودها اللافت، “متجاوزة مستوى 95 ألف دولار يوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ نهاية فبراير الماضي”، وفقًا لبيانات منصات التداول

وبحسب منصة “بينانس” (Binance)، وهي أكبر بورصة عملات رقمية من حيث حجم التداول، “ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5% خلال 24 ساعة، ليصل إلى 95,146.38 دولار “.

وأكدت بيانات موقع “CoinMarketCap”، الذي يرصد متوسط الأسعار عبر أكثر من 20 منصة تداول، “أن العملة الرقمية سجلت ارتفاعًا مماثلًا بنسبة 2.5%، لتبلغ في المتوسط 95,194.63 دولار”.

ويأتي هذا الارتفاع “بعد أيام من موجة صعود بدأت مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تراجع عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية”.

ويترقب المستثمرون الآن “ما إذا كانت البيتكوين ستواصل هذا الزخم الصعودي نحو مستويات تاريخية جديدة خلال الأسابيع المقبلة”.