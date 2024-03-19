ارتفاع تكلفة الغذاء في ليبيا بنسبة 3% خلال فبراير و الجنوب الأكثر تضررا

شهدت أسعار غالبية السلع الأساسية في ليبيا ارتفاعا متباينا بين مدن شرق وغرب وجنوب البلاد، لترتفع تكلفة الغذاء بنسبة 3 % في شهر شباط الماضي، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

وقال البرنامج في تقرير له، أن المنطقة الجنوبية شهدت الارتفاع الأكبر في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، متأثرة بالأداء الضعيف للدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية، الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، خصوصا لأصحاب الدخول المنخفضة.

وسجل البرنامج ارتفاع تكلفة سلة الغذاء للسلع الأساسية بشكل عام في ليبيا بنسبة 3% إلى 792.13 دينارا في فبراير، مقابل 767.44 دينارا في شهر يناير، معللا ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار البيض والفول والطماطم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفعت تكلفة البيض بنسبة 6%، والفول 9%، والكسكس 4%، والطماطم 17%.

وقارن البرنامج وضع أسعار الغذاء في الوقت الراهن داخل ليبيا وقبل عامين، ليظهر ارتفاعا بنسبة 14% في إنفاق الأسر الليبية لتغطية احتياجات الغذاء الشهرية.

وبحسب البرنامج فإن تكلفة سلة الغذاء في الجنوب مستمرة في تسجيل القيمة الأعلى عند 866 دينارا، بارتفاع 9% مقارنة بالمتوسط في المناطق الأخرى.

وسجلت المنطقة الغربية التكلفة الأقل لسلة الغذاء عند 740 دينارا، منخفضة بنسبة 7% مقارنة بالمتوسط العام. وتراجعت تكلفة سلة الغذاء الكاملة، التي تشمل مواد غذائية وغير غذائية، بنسبة 4% من 946.6 دينارا في فبراير العام 2023 إلى 913 دينارا في فبراير الماضي، تلتها المنطقة الشرقية، حيث تصل تكلفة سلة الغذاء إلى 804 دنانير.

ورصد البرنامج الغذائي نقصا في وقود الطهي في أجدابيا ودرنة وسرت، وسجلت أجدابيا زيادة بنسبة 4% في تكلفة سلة الغذاء، لتصل إلى 827 دينارا من 796 دينارا مسجلة في شهر يناير الماضي.

وفي سياق متصل، قال التقرير إن الأسرة الليبية تتلقى قيمة نقدية طارئة بقيمة 21 دولارًا للمساعدة الغذائية، للشخص الواحد، و105 دولارات لكل أسرة مكونة من خمسة أفراد، لتلبية الاحتياجات الغذائية شهريًا، وهو ما يعادل 515 دينارا.