ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 136 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، عتبة 136 مليون حالة، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 136 مليونا و663 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات قد ارتفع إلى مليونين و945 ألف حالة، وان عدد المتعافين تجاوز 77.8 مليونا حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنه جرى إعطاء نحو 797 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا.