ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 قتيلاً.. «ترامب» يتضامن مع متضرري العواصف

ارتفع عدد قتلى العواصف المدمرة في عدة ولايات أمريكية إلى إلى 36 شخصا على الأقل، بحسب ما أعلن الرئيس “دونالد ترامب”.

وقال ترامب، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال”: “إن إدارته مستعدة لمساعدة المجتمعات المتضررة”، وكتب: “أرجوكم انضموا إلي وإلى ميلانيا في الصلاة من أجل جميع المتضررين من هذه العواصف الرهيبة”.

وأضاف: “نحن نكثف مراقبتنا الأعاصير والعواصف الشديدة التي ضربت العديد من الولايات في الجنوب والغرب الأوسط، لقد فقدنا 36 شخصا، وتم نشر وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في ولاية أركنساس للمساعدة على إزالة آثار الدمار ومد يد العون للسلطات المحلية”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن “ضحايا الكارثة كانوا من سكان ولايات ألاباما وأركنساس وميسوري وكانساس وميسيسيبي وأوكلاهوما وتكساس، وأدت الأعاصير والعواصف الترابية وحرائق الغابات إلى تضرر مساحة يقطنها أكثر من 100 مليون شخص”, وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز”، “بأن أكثر من 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات نتيجة العواصف والأعاصير التي ضربت عدة ولايات أمريكية، مشيرة إلى أن 138 مليون شخص مهددون بمخاطر الطقس القاسي”.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، “من الظروف الخطيرة التي تحولت إلى قاتلة، وحصلت العاصفة المتقلبة التي بدأت الجمعة على تصنيف “عالي الخطورة” غير المعتاد من خبراء الأرصاد الجوية”.