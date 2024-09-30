ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين إلى 174 القصف الإسرائيلي على غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم لـ360 على التوالي استهداف المدنيين في قطاع غزة بالقصف الجوي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشارت مصادر إعلامية إلى مقتل الصحفية وفاء العديني بقصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين القتلى منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 174.

وقتلت الصحفية العديني اليالغة من العمر 34 عاما وابنها تميم منير العديني والبلغ 7 أشهر واثنين آخرين من أفراد عائلتها إلى جانب عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما سماع دوي انفجار عنيف ناتج عن نسف مربع سكني غرب مدينة رفح جنوبي القطاع. وقصفت المدفعية إسرائيلية أراضي المزارعين بمنطقة العمور شرق بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، ويتزامن ذلك مع استمرار عملية التوغل بالمنطقة لليوم الخامس ع التوالي.

أما في شمال القطاع، فقد أسفر القصف الإسرائيلي لمدينة بيت حانون ومخيم النصيرات عن وقوع 8 قتلى وعدد من الإصابات.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية اليوم لاثنين النار جنوبي حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، كما وتم استهدف شمال منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بدورها، أطلقت الزوارق الإسرائيلية النار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إلى جانب قصف جوي على منطقة المواصي في المدينة أسفر عن وقوع عدد من القتلى وعشرات الإصابات.

في السياق، أصدرت وزارة الصحة الفلسطنينة، ظهر الاثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى، كاشفةً أن إسرائيل ” ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيداً و108 إصابة”.

وارتفعت حصيلة القتلى المسجّلون من القصف الإسرائيلي، حسب التقرير الرسمي، “إلى 41615 شهيد إضافةً إلى 96,359 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي” حسب وزارة الصحة الفلسطينية.