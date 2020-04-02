ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في المغرب إلى 44 حالة

بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 30 حالة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت صحيفة “هسبرس” المغربية عن الوزارة، أنه قد بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد، حتى الآن 30 حالة، بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 44 حالة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضحت الوزارة أن 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.

هذا وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية 2815، منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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