عاجل

عربي ودولي

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في المغرب إلى 44 حالة

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 أبريل 2020 - 20:42
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 30 حالة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت صحيفة “هسبرس” المغربية عن الوزارة، أنه قد بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد، حتى الآن 30 حالة، بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 44 حالة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

محتوى ذو صلة
مأساة جديدة تضرب الصين.. والحصيلة مصرع «19» شخصاً

وأوضحت الوزارة أن 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.

هذا وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية 2815، منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق