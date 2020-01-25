ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 22 شخصاً ومئات الجرحى

المستشفيات استقبلت نحو 1031 مصاباً. [الأناضول]

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 22 شخصاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والصحة فخرالدين قوجه بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن صويلو قوله، إن الزلزال أدى إلى مصرع 18 شخصا في ولاية ألازيغ، فضلا عن 4 آخرين بولاية ملاطية.

وأفاد الوزير التركي بإنقاذ 39 شخصًا من تحت الأنقاض.

وأكد أنه ليست هناك حالات حرجة بين مُصابي الزلزال بحسب المعلومات المتوفرة.

ونوه بأن وزارة الداخلية قررت تفريغ سجن ولاية أديامان نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال.

من جهته قال وزير الصحة، فخر الدين قوجه، إن المستشفيات استقبلت نحو 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

هذا وضرب مساء الجمعة، زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأشار بيان صادر عن “آفاد” أن المنطقة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء “سيفرجه” بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.