ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67 شخصا، و388 مصابا.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 غارة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، تسببت في استشهاد 67 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و6 سيدات، وإصابة نحو 388 آخرين.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة مساء الأربعاء، إن “عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن”.

وأضافت أن 388 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 115 طفلا و50 سيدة.

وقصفت الطائرات والدبابات الإسرائيلية منازل المواطنين ومقار حكومية بشكل مكثف، ومواقع تدريب للمقاومة.

ودمرت الطائرات بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة كما نفذت المقاتلات الإسرائيلية عدة غارات على محيط مقر الجوازات وسط مدينة غزة.