ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 93 قتيل

ارتفعت، حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، أمس الاثنين، إلى 93 قتيلا.

جاء ذلك في تصريحات مختلفة لمسؤولين محليين، أكدوا خلالها تمكن فرق الإنقاذ، الثلاثاء، من انتشال مزيد من الجثث التي تراكمت تحت الأنقاض.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا، كشف عنها في وقت سابق من اليوم متحدث باسم مستشفى “ليدي ريدينغ”محمد عاصم في تصريح صحفي، وقدرها بنحو 88 قتيلا.

وكانت السلطات الباكستانية قدرت عدد المصابين بأكثر من 221 شخصا، إلا أنه تم الإعلان عن مغادرة 100 منهم المستشفى.