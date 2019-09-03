ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في المغرب إلى 8 أشخاص

قامت السلطات المغربية بالعثور على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك حصيلة المأساة التي نجمت عن سيول جرفت ملعباً لكرة القدم إلى 8 قتلى.

وغمرت السيول الأربعاء الماضي ملعباً لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.

وبحسب السلطات فإن الجثة التي عثر عليها الاثنين جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد حوالى 20 كم عن قرية تزيرت.

وقال شاهد عيان:

“تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعاً للملابس لكن السيول جرفتهم، إنها كارثة”.

هذا وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث ولتحديد المسؤوليات.