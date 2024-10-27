ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على إيران إلى 4 عسكريين و«نتنياهو» يتحدث عن النتائج

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجوم الأخير على إيران وأنه “حقق جميع أهدافه”، بينما أفادت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى ، بالتزامن أعلن الجيش الإيراني،ارتفاع قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين.

وقال نتنياهو في حفل تأبين القتلى وتكريم جرحى الحرب: “لقد ألحقنا أضرارا بالغة بقدرة إيران الدفاعية، وقدرتها على إنتاج الصواريخ. وقد حقق الهجوم جميع أهدافه”. وأضاف: “القضاء على السنوار خلق فرصة لعودة المخطفوين، يجب ألّا نخسرهم”.

وتابع: “نحن في خضم حرب وجودية طويلة وصعبة، حرب تكلفنا ثمنا مؤلما. نحن جميعا عازمون على مواصلة القتال ضد الذين يسعون للنيل من أرواحنا”.

وأضاف في ذكرى 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) التي تصادف اليوم الأحد على التقويم العبري: “لقد تلقينا ضربة لا تطاق ولكننا لم ننكسر، لقد شعرنا بألم شديد لكننا لم نتفكك. نحن نعيد كتابة التاريخ، لقد فُرضت علينا حرب ونحن نقاوم”.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني، ارتفاع قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين. وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية، مساء السبت، أن الجيش الإيراني قد أعلن عن ارتفاع عدد قتلى العسكريين الإيرانيين إلى 4 نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران.

من جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ”أضرار محدودة”.

كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية، بأن “طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصدر إسرائيلي أن “هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى، وكل شيء في الوقت المناسب”.

وأوضح المصدر الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن “تل أبيب ستهاجم أهدافا أخرى مثل منشآت نفطية ومنشآت الغاز في إيران إذا قررت طهران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى”.