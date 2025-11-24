الفيضانات تضرب فيتنام.. عشرات القتلى والمفقودين والخسائر تتجاوز 343 مليون دولار

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب ووسط فيتنام إلى 90 قتيلاً، فيما لا يزال 12 شخصاً في عداد المفقودين. تأتي هذه الفيضانات نتيجة الهطول الغزير للأمطار الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، وأدى إلى تداعيات كارثية على العديد من المناطق.

وذكرت وزارة البيئة الفيتنامية أن أكثر من 60 حالة وفاة تم تسجيلها منذ 16 نوفمبر في مقاطعة داك لاك، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل. كما أن الفيضانات ما زالت تؤثر على أربع بلديات في المقاطعة.

ومن جهة أخرى، تضررت أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بما في ذلك حقول الأرز والمحاصيل الأخرى. كما جرفت الفيضانات أكثر من 3.2 مليون رأس من المواشي والدواجن، مما فاقم من حجم الكارثة الاقتصادية.

وفي مقاطعة خانه هوا الساحلية الجنوبية، تسببت الفيضانات في تدمير جسرين معلقين، مما أدى إلى عزل العديد من الأسر في المنطقة. كما أن بعض الطرق السريعة والسكك الحديدية الوطنية ما زالت مغلقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، ونتيجة لتدمير البنية التحتية، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 129 ألف منزل، بعد أن تأثر أكثر من مليون مشترك في الأسبوع الماضي.

وقدّرت وزارة البيئة الفيتنامية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بحوالي 343 مليون دولار في خمس محافظات. فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لإنقاذ الأشخاص العالقين على أسطح المنازل وأشجار المناطق المتضررة.