ارتفاع ضحايا الكوارث والحوادث حول العالم.. حرائق وفيضانات باكستان وغرق قوارب

تصاعدت موجة الكوارث والحوادث حول العالم، حيث سجلت دول متعددة مآسي إنسانية، ففي إسبانيا، ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في شمال وغرب البلاد إلى أربعة أشخاص بينهم رجال إطفاء، مع استمرار أكثر من 23 حريقًا كبيرًا يلتهم آلاف الكيلومترات المربعةـ وفي نيجيريا، تستمر عمليات البحث عن أكثر من 40 شخصًا بعد انقلاب قارب شمال غرب البلاد، بينما شهدت الولايات المتحدة موجة عنف مميتة شملت إطلاق نار في يوتا وبروكلين أسفر عن سقوط قتلى وجرحىـ وفي مصر، راح ضحية جريمة أسرية لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها، بينما توفي سجين بالقليوبية بعد مشاجرة مع أقارب شرطي، في بريطانيا، لقي رجل مصرعه بعد لدغة عنكبوت سام اشتراه عبر الإنترنت، فيما أحبطت شرطة دبي محاولة سرقة ماسة وردية نادرة بقيمة 25 مليون دولار، وأخيرا إسرائيل تُستبعد من معرض ليفانتي الإيطالي.

إسرائيل تُستبعد من معرض ليفانتي الإيطالي

أعلنت إدارة معرض ليفانتي الإيطالي، أحد المعارض التجارية الرئيسية، استبعاد إسرائيل من دورته الـ88 المقرر عقدها بين 15 و21 سبتمبر في مدينة باري، عاصمة مقاطعة بوليا.

وأشار رئيس مؤسسة تاتاريلا، فرانشيسكو جوبيلي، ونائبه فابريتسيو تاتاريلا، إلى أن هذا القرار يعكس “سلسلة انحراف أيديولوجي وغير ليبرالي خطير في باري”، مؤكدين أن دعوة رئيس بلدية المدينة لمقاطعة إسرائيل وتأييد المعرض لها “تشهد على تقييد الحريات”.

واعتبر المسؤولان أن القرار خاطئ شكلاً ومضموناً، إذ يعبر عن موقف متحيز وأيديولوجي، وربط دولة إسرائيل بأكملها بالخيارات السياسية للحكومة الإسرائيلية “خطر وتمييزي”، مما قد يزيد المشاعر المعادية لإسرائيل في باري وإيطاليا.

وأضافا أن مثل هذه القرارات تجعل المدينة متحيزة، وتؤدي إلى فقدان فعاليات وأحداث مهمة، متسائلين عن المعايير التي ستُطبق على دول أخرى، مثل إيران وكوريا الشمالية، إذا رغبت بالمشاركة.

وأكد المسؤولان أن الخيارات الأخلاقية يجب أن تُبنى على تحقيق إجماع سياسي وليس على مواقف أحادية.

ارتفاع ضحايا حرائق الغابات شمال وغرب إسبانيا إلى أربعة أشخاص

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين عن وفاة رجل إطفاء متأثراً بإصابته، ليصل بذلك عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في شمال وغرب البلاد إلى أربعة أشخاص.

وأوضحت تقارير محلية أن الحادث وقع في منطقة ليون مساء الأحد بعد انقلاب الشاحنة التي كان يستقلها رجل الإطفاء، فيما لم تتضح بعد الأسباب الدقيقة وراء الحادث، وفقًا لتصريحات خدمات الطوارئ الإقليمية.

ويأتي هذا بعد يومين من وفاة ثلاثة رجال آخرين، بينهم متطوعان في فرق الإطفاء، نتيجة تعرضهم لحروق خطيرة أثناء محاولتهم إخماد النيران.

وقالت فيرجينيا باركونيس، مديرة الحماية المدنية، إن 23 حريقًا كبيرًا لا تزال مشتعلة في المنطقة، مشيرة إلى أن الوضع مصنف بالمستوى الثاني من الطوارئ على المقياس الإقليمي، وأن تخفيف حالة التأهب يتطلب إعلان حالة الطوارئ الوطنية من الحكومة المركزية.

وتسببت الحرائق، التي تجتاح المنطقة منذ أسبوعين، في تدمير أكثر من 1150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، ما يثير المخاوف من تدهور الأوضاع مع استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة.

بحث عن أكثر من 40 شخصاً بعد غرق قارب في شمال غرب نيجيريا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا الأحد، عن استمرار جهود البحث عن أكثر من 40 شخصاً بعد انقلاب قارب في ولاية سوكوتو شمال غرب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن القارب كان يقل أكثر من 50 راكباً متجهين إلى سوق محلي عندما انقلب صباح الأحد، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ نحو 10 أشخاص، بينما لا يزال أكثر من 40 راكباً في عداد المفقودين.

ويعد حوادث غرق القوارب شائعة في الممرات المائية النيجيرية نتيجة الاكتظاظ وسوء صيانة القوارب، خصوصاً خلال موسم الأمطار السنوي الذي يمتد من يونيو إلى نوفمبر ويؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار والبحيرات.

وسجلت نيجيريا عدة حوادث مشابهة مؤخراً، منها وفاة 16 مزارعاً في أغسطس 2024 في ولاية سوكوتو، وغرق ست فتيات في ولاية جيغاوا يوم 29 يوليو، ومقتل 13 شخصاً في ولاية النيجر قبل يومين.

مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع مساء الأحد بالقرب من مدرسة نورث بارك الابتدائية في ولاية يوتا.

وذكرت المحققة كريستال بيك خلال مؤتمر صحفي أن الضباط استجابوا للبلاغ حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث واجههم المشتبه به بوابل من الرصاص، وعلى الرغم من طلب الضباط دعمًا إضافيًا، توقفوا في مرحلة ما عن الرد على أجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بهم.

وأشار المسؤولون إلى أن المارة ساعدوا في إقناع الرجل بإلقاء سلاحه بعد الحادث، وتم توقيف المشتبه به لاحقًا بعد عملية واسعة شاركت فيها الشرطة وقوات الدعم الخاصة (SWAT) بدعم من وكالات أمنية في مقاطعات بوكس إيلدر وويبر وكاش.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به لم يكن متحصنًا عند وقوع إطلاق النار، ولم يتم الكشف عن هويته أو أي معلومات إضافية عنه. كما أكدت السلطات عدم وجود تهديد مباشر للمجتمع في الوقت الحالي، مع طلب السكان بتجنب المنطقة صباح الاثنين.

الولايات المتحدة.. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى

أسفر إطلاق نار وقع داخل مطعم في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح، وفق ما أفادت به شرطة نيويورك لصحيفة “نيويورك بوست”.

وذكرت المصادر أن مجموعة من المسلحين المجهولين فتحت النار قبيل إغلاق المطعم مباشرة، ما أدى إلى سقوط الضحايا، بينما نُقل المصابون إلى مستشفيات محلية دون توضيح حالتهم الصحية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن شهود عيان أن عدد المهاجمين تراوح بين 5 و6 أفراد، مشيرة إلى العثور على 36 طلقة فارغة وقطعة سلاح ناري في مكان الحادث.

وباشرت شرطة نيويورك تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية المسلحين ودوافع الهجوم، في وقت لم تُعلن فيه أي تفاصيل إضافية حول خلفيات الجريمة.

مقتل لاعبة الجودو دينا علاء في الإسكندرية على يد زوجها أثناء محاولتها حماية طفليها

لقيت لاعبة الجودو بنادي سموحة في الإسكندرية، دينا علاء، مصرعها بعد تعرضها لإطلاق ثلاث رصاصات من قبل زوجها، خلال محاولتها حماية طفليها من اعتدائه.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة عثرت على جثمان اللاعبة داخل شقتها، بينما وُجد زوجها مصاباً بطلق ناري بجوارها، وكان الطفلان داخل المنزل أثناء وقوع الحادث.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الزوج أطلق النار على زوجته قبل أن يحاول الانتحار، فيما تواصل جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، بالإضافة إلى عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف ملابسات الجريمة.

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل وفاة سجين بعد مشاجرة مع أقارب شرطي

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات وفاة سجين في قسم شرطة ثاني شبر الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم وفاة الشخص عقب ضبطه مجاملةً لفرد شرطة ورفض القسم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المشاجرة نشبت في 7 أغسطس بين المتوفى وشخصين آخرين بسبب خلافات جيرة، واستخدم الطرف الثاني خلال النزاع سلاحا ناريا من نوع “طبنجة صوت”. وتم ضبط الطرفين وعرضهما على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

وأضافت الداخلية أنه في 15 أغسطس شعر الطرف الأول بحالة إعياء، ونُقل إلى إحدى المستشفيات حيث ورد لاحقا تقرير طبي يفيد بوفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب.

وأكدت الوزارة أن أقارب أحد أفراد الشرطة لم يثبت تدخلهم في الواقعة، وأن جميع الإجراءات تمّت وفق القانون ودون أي مجاملات، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الادعاءات الكاذبة حول الحادث.

جريمة مروعة في الإسكندرية.. مقتل لاعبة الجودو دينا علاء برصاص زوجها أمام طفليها

شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر جريمة مأساوية راح ضحيتها لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء، بعد إطلاق زوجها النار عليها داخل شقتها بحضور طفليها.

وأفادت التحريات الأولية بأن خلافاً أسرياً بين الزوجين تصاعد إلى مشاجرة انتهت بإطلاق الزوج النار على زوجته، فيما أصيب هو بطلق ناري أثناء الحادثة، وتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة تمهيداً لاستجوابه بعد تحسن حالته الصحية.

وعُثر على جثمان الضحية داخل شقتها، ونُقل إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وأشارت التحقيقات إلى احتمال محاولة دينا حماية طفليها أثناء مشادة مع زوجها، ما أدى إلى إصابتها بثلاث رصاصات قاتلة قبل أن يحاول الزوج إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه.

ونعى نادي سموحة الفقيدة في بيان رسمي، مؤكدين فقدان الرياضة والشابة الراحلة، ومتمنين الصبر والسلوان لعائلتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة للوصول إلى جميع ملابسات الحادث.

وفاة أب بريطاني بعد لدغة عنكبوت سام اشتراه عبر الإنترنت

توفي مارك أنتوني كيربي، البالغ من العمر 34 عاماً من بريسكوت في مقاطعة ميرسيسايد بشمال غرب إنجلترا، بعد أن عضّه عنكبوت سام اشتراه قبل أسابيع قليلة عبر الإنترنت، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت شريكة حياته السابقة منذ 16 عاماً، كايلي جيل، لصحيفة “ليفربول إيكو” إن مارك أصبح مهووساً بالعناكب بعد أن كان يخشاها في السابق.

وأضافت أن مارك اشتكى من شعور بالتعب أثناء وجوده في اسكتلندا، واستمر في مواجهة أعراض تشبه الإنفلونزا، بما في ذلك تقلبات الحرارة وألم الأطراف، على مدار أسبوع.

وفي 2 أغسطس، أخبر مارك شريكته بأنه يواجه صعوبة في التنفس، ما دفعها إلى استدعاء الإسعاف، إلا أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه، ولقي حتفه.

وأوضحت كايلي أن مارك كان قد أشار إلى لدغة العنكبوت، لكنه لم يذهب إلى المستشفى.

وتشير الأعراض التي ظهرت على مدار الأسبوع ونصف إلى احتمال أن تكون لدغة العنكبوت السبب الرئيسي للوفاة، رغم أن تشريح الجثة لم يحدد سبب الوفاة بشكل قاطع بعد.

شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية نادرة بقيمة 25 مليون دولار في عملية “بينك دايموند”

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي محاولة سرقة ماسة وردية نادرة جداً على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أميركي، وتحمل شهادة نقاوة من أهم المعاهد العالمية المتخصصة في فحص الألماس، وتبلغ نسبة إمكانية الحصول على ماسة بالمواصفات نفسها 0.01 بالمئة، في عملية نوعية أُطلقت عليها اسم “بينك دايموند”.

وأعلنت شرطة دبي عن القبض على العصابة التي حاولت تنفيذ السرقة، والمكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، بعد أن اعتمدوا في جريمتهم على مخطط احترافي دام أكثر من عام، تضمن متابعة مراحل وصول الماسة للتاجر واستدراجه بمظاهر كاذبة من الثراء.

وبحسب التفاصيل، حاول أفراد العصابة إقناع التاجر بأنهم وسطاء لرجل ثري، مستعينين بسيارات فارهة وفنادق فخمة، بالإضافة إلى دعوة خبير عالمي لفحص الماسة، مما دفع التاجر إلى إحضارها إلى فيلا لعرضها. وفي هذه اللحظة، استغلوا الفرصة للاستيلاء عليها والهروب بها.

واستطاعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال 8 ساعات، التعرف على هوية أفراد العصابة وتتبع أماكنهم والقبض عليهم باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت التحقيقات أن المخطط كان يشمل محاولة إخراج الماسة من الدولة عبر إخفائها في ثلاجة صغيرة وشحنها إلى دولة آسيوية.

وأوضحت الشرطة أن الماسة مصنفة “فانسي إنتنس”، بعيار 21.25 قيراط، وذات نقاوة عالية ودرجة صقل ممتازة، ما يجعلها من الماسات النادرة جداً على مستوى العالم.

الأردن وروسيا تلغيان متطلبات التأشيرة المتبادلة لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي

وافق مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، على اتفاقية مع روسيا تنص على الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، ما يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا لكل زيارة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يومًا خلال السنة، مع استثناء الإقامة الدائمة والدراسة أو العمل.

وجاءت الاتفاقية، التي وقع عليها أيضًا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للمصالح المشتركة، مع توقع ربط جوي مباشر بين البلدين لتعزيز السياحة والتبادل الاقتصادي.

ويحصل المواطنون الروس حاليًا على تأشيرة عند الوصول للأردن بتكلفة نحو 60 دولارًا، فيما يمكن للأردنيين التقديم على تأشيرات إلكترونية لدخول روسيا، مع خطط مستقبلية لتمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرات الإلكترونية من 16 إلى 30 يومًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة اتفاقيات روسية مماثلة مع دول مثل سلطنة عمان، وميانمار، وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، لتعزيز التنقل السياحي وتسهيل حركة رجال الأعمال والسياح.

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في إيطاليا بعد اشتعال محركها

اضطر طاقم طائرة ركاب تابعة لشركة “كوندور” الألمانية إلى إجراء هبوط اضطراري في مطار برينديزي الإيطالي، بعد اندلاع حريق في أحد محركاتها، بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة “كورفو” اليونانية متجهة إلى دوسلدورف.

وكانت الطائرة من طراز “بوينغ 757-300” تقل 263 راكباً و8 من أفراد الطاقم، عندما تعرضت لحريق مفاجئ في أحد المحركات، ما دفع الطيارين إلى اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري في أقرب مطار مناسب.

وأكدت الشركة أن الحادث نجم عن “انقطاع تدفق الهواء داخل المحرك”، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

ونظراً لعدم توفر أماكن إقامة كافية، اضطر عدد من الركاب إلى قضاء الليل داخل المطار، بينما تعمل الشركة على ترتيب رحلات بديلة لإكمال رحلتهم إلى ألمانيا.

وتجري السلطات المختصة تحقيقات لمعرفة الأسباب التفصيلية للحادث، فيما أكدت شركة “كوندور” التزامها بمعايير السلامة وفحص أسطولها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

باكستان: البحث مستمر عن 150 شخصًا مفقودًا جراء الفيضانات شمال غربي البلاد

تواصل فرق الإنقاذ في باكستان عمليات البحث عن أكثر من 150 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين بعد أن ضربت منطقة شمال غرب البلاد عاصفة مطرية غير مسبوقة، خلفت عشرات القتلى وأضرارًا واسعة.

وأوضح المتحدث باسم خدمات الطوارئ، محمد سهيل، أن عمليات البحث توسعت لتشمل مناطق نائية في منطقة بونر الجبلية بإقليم خيبر بختونخوا، حيث جرفت الفيضانات بعض السكان، وأشار إلى أن الجيش نشر مهندسين وآليات ثقيلة للمساعدة في إزالة الأنقاض وتأمين المناطق المتضررة.

وارتفعت حصيلة القتلى في بونر إلى 277 شخصًا بعد العثور على ثلاث جثث إضافية، وسط اتهامات من سكان القرى للمسؤولين بعدم تحذيرهم بضرورة الإخلاء قبل وقوع الفيضانات والانهيارات الأرضية.

من جهتها، شددت الحكومة على أن نظام الإنذار المبكر كان موجودًا، إلا أن الأمطار الغزيرة المفاجئة كانت شديدة جدًا لدرجة أن الفيضانات ضربت المنطقة قبل تمكن السكان من تلقي الإشعار.

الكويت تسحب الجنسية من المنتج والفنان عيسى العلوي ضمن مراجعة شاملة

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من المنتج والممثل والمؤلف عيسى العلوي، المؤسس لشركة “فروغي” للإنتاج الفني، ضمن مراجعة شاملة شملت أكثر من 360 شخصًا من شخصيات عامة وفنانين ورجال أعمال ورياضيين.

ويعد العلوي أحد أبرز الأسماء في الساحة الفنية الكويتية، عرفه الجمهور كمؤلف وممثل ومنتج، وأسهم في تطوير الإنتاج الفني المحلي من خلال أعمال مسرحية وتلفزيونية متنوعة.

وأكدت وسائل إعلام كويتية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعات شاملة لملفات الجنسية، مشيرة إلى أن الدولة سبق أن اتخذت قرارات مماثلة لأسباب تتعلق بالقانون والنظام العام.

شاب سعودي يغامر بحياته لإنقاذ العشرات من كارثة محتملة في محطة وقود

تمكن الشاب السعودي ماهر فهد الدلبحي من منع كارثة كادت تودي بحياة العشرات، بعدما اندلعت النيران في شاحنة محملة بالعلف داخل محطة وقود بمركز الجمش في محافظة الدوادمي التابعة للرياض.

وأظهر فيديو متداول على منصة “إكس” شجاعة الدلبحي، حيث صعد إلى الشاحنة وأدارها بسرعة إلى مكان آمن بعيد عن خزانات الوقود، ما حال دون انفجار ضخم كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة. وأسفر الموقف عن تعرضه لحروق نتيجة المخاطرة التي قام بها.

تصرف الشاب السعودي حاز على إشادة واسعة، ليثبت روح المبادرة والشجاعة في مواجهة الخطر لحماية الأرواح والممتلكات.

وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب عن 87 عاما

أعلنت عائلة الممثل البريطاني تيرينس ستامب، أحد أبرز نجوم السينما في ستينيات لندن وصاحب أدوار خالدة في هوليوود، وفاته صباح الأحد عن عمر ناهز 87 عاما.

ستامب، الذي رُشّح لجائزة الأوسكار، حفر اسمه في ذاكرة الجمهور عبر تجسيده شخصية الجنرال زود، الخصم الرئيسي في فيلمي “سوبرمان” (1978) و”سوبرمان 2″ (1980). لكن مسيرته لم تقتصر على أفلام الأبطال الخارقين؛ فقد تنقل بين مدارس سينمائية مختلفة، من فيلم “نظرية” للمخرج الإيطالي بيير باولو باسوليني عام 1968، إلى “موسم في الجحيم” (1971)، وصولا إلى دوره في فيلم “مغامرات بريسيلا، ملكة الصحراء” (1994)، حيث جسّد شخصية امرأة متحولة جنسيا.

وُلد ستامب عام 1938 في شرق لندن، ونشأ في أسرة متواضعة لأب يعمل في قطاع الوقود، عايش قصف الحرب العالمية الثانية، ثم ترك دراسته ليلتحق في البداية بمجال الإعلانات، قبل أن يحصل على منحة دراسية في التمثيل فتفتح أمامه أبواب السينما العالمية.

عرفت حياته محطات انعزال وتأمل؛ إذ ابتعد عن الأضواء لفترة ودرس اليوغا في الهند، قبل أن يعود ليحظى بأدوار محورية في أفلام بارزة مثل “فالكيري” إلى جانب توم كروز (2008)، و”مكتب التعديل” مع مات ديمون (2011)، إضافة إلى أعمال أخرى مع المخرج تيم بيرتون.

وفي بيان لعائلته، جاء: “لقد ترك تيرينس وراءه إرثا من الأعمال الاستثنائية، سواء كممثل أو كاتب، ستواصل إلهام الأجيال القادمة”.