ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 6 آلاف قتيل و37 ألف مصاب

أفاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 6234، وأنّ عدد الإصابات ارتفع إلى 37 ألفا و11.

وقال أوقطاي إنّ الفرق المعنية فتحت جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال، مضيفا أنّ عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 5 آلاف و775.

وأشار أوقطاي إلى إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض، مضيفا أنّ 16 ألفا و139 شخصا في فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة.

وأعلن نائب الرئيس التركي عن وصول 3251 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وأنّ حوالي 2400 عنصرا إضافيا سيأتون من عدد من البلدان.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​