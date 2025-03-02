ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الدينار.. كم بلغ سعره؟

في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن “سعر الدولار ارتفع مقابل الدينار الليبي، حيث وصل إلى 4.90 دينار مقارنة بـ 4.88 دينار.

ووفقًا للأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي، “سجل متوسط سعر صرف اليورو 5.09 دينار، منخفضًا عن 5.11 دينار، و تراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.17 دينار من 6.18 دينار”.

أما بالنسبة للعملات الأخرى، “استقر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، وهي نفس أسعار تعاملات الخميس”.