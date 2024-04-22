ارتفاع طفيف لليورو وثبات الدولار في نشرة مصرف ليبيا المركزي

ارتفع سعر “اليورو” بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد متوسط سعر اليورو إلى 5.20 دينار، مقابل 5.19 دينار يوم أمس، حسب جدول أسعار صرف العملات الأجنبية المنشور على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر صرف “الدولار” عند 4.87 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.03 دينار، بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.14 مقابل 0.15 دينار أمس.

وفيما يخص العملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف “الريال” السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.