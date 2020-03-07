ارتفاع عدد الأسر النازحة جراء العدوان على طرابلس إلى أكثر من 57 ألفاً

ارتفاع أرقام الأسر النازحة بهذه الوتيرة يأتي نتيجة القصف العشوائي. [أرشيفية/فرانس برس]

أفاد مدير مكتب الإعلام بصندوق التضامن الاجتماعي أسامة الزياني، بارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 57 ألفا و400 أسرة نازحة جراء عدوان حفتر على طرابلس.

وأوضح الزياني في تصريح لقناة “ليبيا “، أن سبب ارتفاع أرقام الأسر النازحة بهذه الوتيرة يأتي نتيجة القصف العشوائي على مطار معيتيقة وشرفة الملاحة والأحياء السكنية بالعاصمة خلال الأونة الاخيرة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، في يناير الماضي، إلى مقتل قرابة 300 مدني، وإصابة مثل هذا العدد أو أكثر، فضلا عن إجبار نحو 140 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ بدء العدوان على طربلس في أبريل الماضي.

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