ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 41 ألف شخص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 24 قتيلًا، إضافة إلى 57 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم، إلى أن عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت الوزارة أن حصيلة القتلي والمصابين منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر العام الماضي، وصل إلى 41.206 قتيلًا، و95.337 إصابة.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة من القطاع، مخلفًا العديد من القتلى والجرحى.

وقال شهود عيان إن دوي انفجارات سُمع من شمالي مخيم النصيرات ناتج عن القصف المدفعي ونسف عدد من منازل المواطنين في المنطقة.