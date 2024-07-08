ارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة إلى أكثر من 38 ألفا

قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 3 مجازر راح ضحيتها 40 قتيلا و75 مصابا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و193 قتيلا و87 ألفا و903 مصابين.

وذكر موقع (الجزيرة نت)، أن فصائل المقاومة الفلسطينية واصلت عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، حيث أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط بالكتيبة 82 بجروح خطيرة خلال معارك بشمال القطاع، وإصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 17 بمعارك غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية وصفها بـ”الاستثنائية” ونفذ أحزمة نارية في جنوب وشرق مدينة غزة بإسناد جوي.

كما أعلن الجيش أن سلاح الجو هاجم خلال ساعات الليل أهدافا عدة في قطاع غزة، وقال إن قواته في رفح والشجاعية قتلت بالتعاون مع سلاح الجو عشرات المسلحين.