غزة.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 51 قتيلا

ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت جراء قصف القوات الإسرائيلية إلى 51، بينهم 14 قتيلا قضوا بالقصف الإسرائيلي لتجمع أثناء استلام الدقيق في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قتل 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة وتجمعا للمواطنين أثناء استلام الدقيق في منطقة قيزان النجار.

وقتل شخصان اليوم وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كذلك، قتل 4 أشخاص بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بشارع صلاح الدين بخان يونس.

في غضون ذلك، قتل شخص بنيران مسيرة إسرائيلية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعدما قتل أكثر من 17 فلسطينيا وفقد عدد آخر تحت الأنقاض، في قصف إسرائيلي استهدف فجرا منزلين في شارعي الرمال والشيخ رضوان بمدينة غزة، شمال القطاع.

كما قتل 10 فلسطينيين إثر قصف القوات الإسرائيلية منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

أما في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة، فقد أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه انتشلت 7 قتلى وعددا من المصابين، فيما لا يزال هناك 6 مفقودين على الأقل تحت أنقاض منزل عائلة “كحيل” الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي فجرا.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ421، وصل عدد القتلى إلى 44,382 والمصابين إلى 105,142 منذ 7 أكتوبر، وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن “شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي”.