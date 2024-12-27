ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على اليمن إلى 46 قتيلاً وجريحاً وإصابة عشرات الإسرائيليين بصاروخ يمني

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ارتفع إلى 6 قتلى و40 جريحا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة والبيئة في اليمن.

وأفادت وزارة الصحة والبيئة بأن “الغارات على مطار صنعاء الدولي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين”. وأشارت إلى أن” 3 آخرين قتلوا وأصيب 10 جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة”.

وتركزت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية، على مطار صنعاء الدولي وأدت إلى إخراجه عن الخدمة، فضلاً عن قاعدة “الديلمي” الجوية المجاورة، ومحطة كهرباء “حزيز” المركزية، جنوبي صنعاء.

فيما شملت الهجمات التي استهدفت محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على مياه البحر الأحمر ، ميناءي الحديدة و”رأس عيسى” النفطي، إلى جانب محطة كهرباء “رأس كثيب”، شمالي المحافظة.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الجرحى مساعد طيار يعمل مع طاقم طائرة الأمم المتحدة والتي كانت تقل مدير منظمة الصحة ‏العالمية وقت القصف.

ودانت الوزارة بصنعاء “الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين والمرافق المدنية على مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة”.

وذكرت الوزارة أن عملية الاستهداف تمت أثناء مغادرة طائرة الأمم المتحدة والتي كانت تقل مدير منظمة الصحة ‏العالمية والممثل المقيم للمنظمة والممثل الإنساني وممثل اليونسف ومدير الاتصالات والذين شاهدوا القصف المتعمد للمرافق المدنية والخدمية من قبل الطيران الإسرائيلي.

وشددت على أن استهداف المرافق المدنية بما في ذلك الخدمية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يشكل جريمة حرب قائمة بحد ذاتها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن قبل دخوله إلى وسط البلاد.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية، فيما ذكرت يديعوت أحرونوت أن هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون توقف أثناء تفعيل صفارات الإنذار.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.