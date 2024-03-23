ارتفاع عدد ضحايا «هجوم موسكو» إلى أكثر من 60 قتيلاً… وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم

قُتِل أكثر من 60 شخصاً، يوم أمس (الجمعة)، في هجوم شنّه مسلّحون على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، حسبما نقلت وكالات أنباء روسيّة السبت عن لجنة التحقيق.

وسجلت هذه الحصيلة في الساعة الرابعة فجر السبت، وفقا لما ذكرته الوكالة ذاتها.

وأكد الأمن الروسي أنه “يبحث” عن المهاجمين ولم يحدد ما إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

ونشرت وزارة الصحة الروسية قائمة تضم أسماء 145 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي، وفقا لتاس.

وقالت لجنة التحقيق “جار فحص جثث المتوفين. ثبت مؤقتا أن الهجوم الإرهابي خلف أكثر من 60 قتيلا. للأسف، عدد الضحايا يمكن أن يرتفع”، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 40 شخصا جراء هذا الهجوم.

ذكر موقع بازا الإخباري الروسي أن عدد القتلى جراء الهجوم الذي وقع على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو ارتفع إلى 62 شخصا، وفقا لمعلومات أولية.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، محادثات مع مسؤولي إنفاذ القانون والإنقاذ بعد الهجوم.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين أن بوتين تلقى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخلية والصحة وحالات الطوارئ.

وكان وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، قد أعلن في حصيلة أولية أن 115 شخصا نقلوا إلى المستشفى، بينهم خمسة أطفال. ومن بين المصابين، هناك 60 شخصا بالغا وقاصر واحد في حالة خطرة.

وأكد مسؤولون أميركيون ما أعلنه تنظيم داعش بمسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في موسكو وأودى بحياة العشرات الجمعة، على ما أفاد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.

الهجوم الذي بدأت وسائل الإعلام الروسية في الإبلاغ عنه حوالي (15:30 ت.غ.)، نفذه عدد من المسلحين في كروكوس سيتي هول، وهي قاعة للحفلات الموسيقية تقع في كراسنوغورسك عند المخرج الشمالي الغربي للعاصمة.

امتدت النيران إلى ما يقرب من 13 ألف متر مربع من المبنى قبل احتواء الحريق، وفق خدمات الطوارئ. لكن حوالي الساعة (23:00 ت.غ.) كان الحريق لا يزال مشتعلا، وفق الوزارة التي استخدمت مروحيات في عمليات الإطفاء.

وأورد التلفزيون الروسي أن سقف المبنى انهار جزئيا. ولم تتوافر معلومات عن عدد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا محاصرين في الداخل.

وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، تمكن عناصر الدفاع المدني من إجلاء حوالي 100 شخص كانوا في الطبقة السفلية من قاعة الحفلات الموسيقية. والعمليات جارية “لإنقاذ أشخاص من سطح المبنى باستخدام معدات الرفع”.

وأعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إلغاء كل الفعاليات العامة. كما أعلنت المتاحف والمسارح الرئيسية في العاصمة إغلاق أبوابها.

كذلك، تم تعزيز الإجراءات الأمنية، بحسب التلفزيون الروسي، خصوصا في المطارات.