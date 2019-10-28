ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 75 شخصاً خلال 72 ساعة

أكد مصدر طبي عراقي اليوم الاثنين أن متظاهراً في محافظة البصرة جنوبي البلاد توفي متأثراً بجراحه التي تعرض لها الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد الى 75.

حيث قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق أمس الاحد،أن 74 قتيلاً وأكثر من 3600 جريح سقطوا في الاحتجاجات من الجمعة وحتى مساء أمس الأحد في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وتعتبر موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.

هذا وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

وتبنت حكومة عادل عبد المهدي منذ بدء الاحتجاجات عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.