ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 259 وأكثر من 11 ألف مصاب

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية. [رويترز]

أعلنت السلطات الصحية في الصين، السبت، عن ارتفاع عدد وفيات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد إلى 259 شخصاً، وأكثر من 11 ألف مصاب.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات فيروس “كورونا” في البلاد، ارتفع بواقع 46 شخصا يوم أمس الجمعة، ليبلغ 259 في الإجمال.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصينية عن وفاة 43 شخصا ، يوم الخميس، جراء فيروس “كورونا”، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.

هذا ولم يتوقف الرقم القياسي عن الارتفاع في الصين مهد هذا الفيروس، حيث سُجِلت 2102 حالة إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة يوم الجمعة، فضلا عن 33 حالة وفاة. ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من الناس يواصلون خرق الإجراءات.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية يوم الخميس، بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في 22 دولة حول العالم.

وفي ظل مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وأعلنت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية يوم الجمعة إلغاء الرحلات إلى بر الصين الرئيسي.

وقال جودن جاليا ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين إنه لا توجد حاجة لفرض قيود على التجارة والسفر.

وأضاف لـ”رويترز” يقول: