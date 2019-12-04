ارتفاع قتلى حريق مصنع سراميك العاصمة السودانية إلى 23 قتيل وأصابت 130شخصاً

لقى 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 130 آخرون جراء اندلاع حريق هائل بمصنع نجم عن انفجار صهريج يحتوى على غاز، شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء يوم الثلاثاء، أن الحريق نتج عن انفجار صهريج للغاز كان يتم تفريغ حمولته في صهاريج أرضية.

وأشارت الوكالة الى انه تم نقل المصابين الى مستشفيات في الخرطوم لتلقي العلاج اللازم مبينة ان وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة،وقالت الوكالة أن عدد المصابين بلغ 130 شخصا.

وقد أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن وفاة 7 عمال وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء الحريق.

وتشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل.