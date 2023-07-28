ارتفاع ملحوظ.. الأرصاد الجوية تتحدّث عن درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بحدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من هذا يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي و خاصةً مناطق الدواخل.

وذكر المركز أنّ درجات الحرارة تتراوح مابين 34 – 38م علي المناطق الساحلية وتكون على الدواخل مابين 39– 43 , ويكون الارتفاع ملحوظ يوم السبت والأحد علي أغلب المناطق.

وتابع المركز أنّ درجات الحرارة علي مناطق الشمال الشرقي تكون مابين 30 – 34 و على مناطق الوسط والجنوب مابين 40 – 46، وأنّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين.