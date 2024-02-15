ارتفاع نسبة البطالة في تونس في نهاية 2023

سجلت نسبة البطالة في تونس ارتفاعا خلال الربع الأخير من عام 2023 لتصل الى 16,4 بالمائة مقابل 15,8 بالمائة في الربع الثالث و15,2، حسب ما أظهرته مؤشرات التشغيل والبطالة، التي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الرجال والنساء على حد السواء 3 لتبلغ لدى الرجال 13,8 بالمائة، مقابل 21,7 بالمائة بالنسبة للنساء.

وسجلت فئة الشباب المتراوحة اعمارهم بين 15 و24 سنة اعلى مستويات للبطالة في تونس، في حدود 40,9 بالمائة، بالمقابل انخفضت البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصل الى 23,2 بالمائة، وبلغت هذه النسبة 12,3 بالمائة لدى الذكور و33 بالمائة لدى الاناث.

ورغم ارتفاع نسبة البطالة أظهرت نتائج مسح التشغيل الخاص بنفس الفترة ان “عدد المشتغلين سجل زيادة ب22,2 الف شخص، ليبلغ 3416,2 الف شخص. ويتوزع المشتغلون الى 71,6 بالمائة من الذكور و28,4 بالمائة من الاناث.

وتتوزع القوى العاملة في تونس الى 54 بالمائة في قطاع الخدمات و18 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و13 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية و15 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.