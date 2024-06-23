ارتفاع ودائع مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول

أظهرت النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، ارتفاع الودائع لدى المصارف بنسبة 9.6% في الربع الأول، لتصل إلى 138 مليارا و 77 مليون دينار، مقابل 125 مليارا و 943 مليون دينار سجلتها في نهاية العام الماضي.

وحسب بيانات النشرة تراجعت الودائع لنحو 121.19 مليار دينار في شهر يناير الماضي، إلا أنها عاودت الارتفاع في شهري فبراير ومارس إلى 133.79 مليار دينار، و138.07 مليار دينار على التوالي.

واستحوذت الودائع تحت الطلب على النسبة الأكبر من الإجمالي بواقع 81.3% وبقيمة 112.27 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وزادت الودائع لأجل بنحو 2.35 مليار دينار وبنسبة 10% لتصل إلى 25.52 مليار دينار خلال الربع الأول.