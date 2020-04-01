ارتفاع وفيات كورونا في تونس إلى 12 حالة و423 إصابة

فرضت السلطات التونسية حجرا صحيا على أغلبية السكان. [رويترز]

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 حالة، وتسجيل 30 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين بذلك إلى 423.

وأعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في تصريحات صحفية، عن شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا في تونس.

ونوهت وزارة الصحة بأن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في حين، فرضت السلطات التونسية حجرا صحيا على أغلبية السكان منذ الأسبوع الماضي، لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية التونسية، تأجيل العودة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة في البلاد، إلى حين إشعار آخر.

ووضحت الوزارة في بلاغ، إن قرار التأجيل جاء تبعاً لقرار مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 31 مارس الماضي، والمتعلق بالتمديد في فترة الحجر الصحي الشامل، وبعد تقييم الأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية.

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