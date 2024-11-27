«ارحل أيها البلوتوقراطي».. لماذا أغضب «الخليفي» جماهير بايرن ميونخ؟

هاجمت جماهير نادي بايرن ميونخ الألماني، رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي القطري ناصر الخليفي، خلال مواجهة الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورفعت الجماهير الألمانية “لافتات”، ضد ما اعتبرته سيطرة الخليفي على كرة القدم الأوروبية والعالمية، من خلال المناصب العديدة التي يشغلها في نفس الوقت.

وكتبت جماهير بايرن ميونخ في اللافتات: “وزير، مالك نادي، صاحب حقوق بث تلفزيوني، عضو في اليويفا، عضو في جمعية الأندية الأوروبية دفعة واحدة”.

وطالبت جماهير بايرن ميونخ رئيس باريس سان جيرمان بالرحيل: “ارحل أيها البلوتوقراطي الخليفي”.

ونشرت أيضا هذه الجماهير عبارة قاسية تحت أنظار رئيس فريق العاصمة الفرنسية: “هل كرة القدم أنا؟!.. اللعنة على الخليفي الثري”.

وتفوق الفريق البافاري على ضيفه باريس سان جيرمان، 1-0 على ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

فإلى جانب منصب رئيس لنادي باريس سان جيرمان، يسيطر الخليفي على حقوق بث أبرز البطولات العالمية من خلال شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وهو عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كما يشغل ناصر الخليفي منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية، وكان أحد الأسماء البارزة في محاربة مشروع “دوري السوبر الأوروبي”، الذي تزعمه فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد.

وتراجع الفريق الباريسي للمركز الـ26 ليكون خارج المراكز المؤهلة لدور الـ16، وذلك بعد خسارته الثانية على التوالي والثالثة في مشواره بدوري الأبطال، حيث سقط أمام أرسنال في الجولة الثانية بنتيجة 0-2 وأمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية بهدفين لهدف.