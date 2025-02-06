ازداد «300 ألف نسمة» خلال عام.. آخر إحصاءات «عدد سكان» تركيا

كشفت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، “أنه ارتفع عدد سكان تركيا خلال العام الماضي بمقدار 292 ألفا و567 نسمة، ليصل إلى 85 مليونا و664 ألفا و944 نسمة”.

وأظهرت بيانات الهيئة، “أن معدل النمو السكاني السنوي ازداد من 1.1 بالألف عام 2023 إلى 3.4 بالألف في 2024، وسجلت الهيئة نسبة الذكور عند 50.02%، بينما بلغت نسبة الإناث 49.98 %”.

وبحسب البيانات، لتي نقلتها وكالة أنباء “الأناضول”، “زادت نسبة السكان المقيمين في مراكز الولايات والأقضية من 93% في عام 2023 إلى 93.4% في عام 2024، في المقابل، انخفضت نسبة السكان المقيمين في البلدات والقرى من 7 إلى 6.6%، أما عدد الأجانب المقيمين في تركيا، فقد انخفض في نفس الفترة بمقدار 89 ألفا و996 شخصا، ليصل إلى مليون و480 ألفا و547 شخصا”.