ازدحام أمام المصارف التجارية بطرابلس بعد توزيع السيولة

تشهد المصارف التجارية بالعاصمة طرابلس منذ يومين حالة من الازدحام الشديد من قبل المواطنين عقب الإعلان عن توفر السيولة في بعض المصارف بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر، مما زاد من معاناة المواطن في ظل ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن عدد من المواطنين، استيائهم من شح السيولة في المصارف، وعدم مراعاة حاجة المواطن الماسة للسيولة في توفير متطلباته المعيشية اليومية.

واشتكى المواطنون من القيمة المخصصة من المصارف لكل مواطن والتي لا تتجاوز 500 دينار، وهي لا تكفي حتى لسد احتياجاتهم اليومية لمدة عشرة أيام ، خاصة وأنها جاءت بعد فترة طويلة تزيد عن ثلاثة أشهر، أي بعد عيد الأضحى وما يترتب عنه من مصاريف الأضحية والعيد.

وأكد المواطنون أن حالة الفوضى والازدحام الشديد أمام المصارف والتي تتناقض مع التوصيات الطبية للوقاية من جائحة كورونا هو نتيجة لعدم توفر السيولة في المصارف لمدة طويلة، مطالبين السلطات الليبية بحل خلافاتهم وسرعة إيجاد للحلول اللازمة والنظر إلى حالة المواطن ومعاناته بعين الاعتبار، وتحمل مسؤولياتهم في خدمة المواطن بدلا من الصراعات على المناصب.